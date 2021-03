"Esitatud taotluste arv näitab, et huvi toetuse vastu on suur, ja hea on tõdeda, et tootjad on riigi pakutud toetusvõimalust aktiivselt kasutanud," ütles põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.