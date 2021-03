Eelmisel nädalal hakkas linnavalitsus kontrollima linnaliinibussides maskide kandmist ning aitab nüüd politseil mänguväljakutel reeglite järgimist kontrollida. «Ilmad lähevad ilusamaks ja noored viibivad üha rohkem õues. Politsei sõnul on mänguväljakud ja pargid just need kohad, kus noored aega veedavad ja kogunevad,» ütles abilinnapea Janika Gedvil. Nii kutsusid linnajuhid appi naiskodukaitsjad, kes aitavad politseinikel mänguväljakuid kontrollida.