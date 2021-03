Järveotsa elurajoonis on mitu majakarpi püsti. Nii valmis pole siiski veel ükski hoone, et inimesed oleksid juba sisse kolinud. FOTO: Elmo Riig

Kui Viljandi linnavalitsus 2018. aasta viimastel päevadel Järveotsa elurajooni esimeste kruntide oksjoni lõpetas, ei viidanud miski sellele, et 2021. aasta märtsi keskpaigaks on kõik 49 krunti leidnud soovija. Esmaspäeval avastasid linnajuhid üllatusega, et igale krundile on tahtja ning müüa pole enam midagi.