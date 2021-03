Aivar Aotäht: maskikontroll kui politseitöö raiskamine

Kirjutasin eelmise aasta 14. novembril Sakalas, et maailma ning sealhulgas Eestit on vallutamas uus usk, maskiusk. Ei võtnudki väga kaua aega, kui nii läks. Toona jäi mulle selgusetuks, kes hakkab sunduslikke usurituaale kontrollima ja kuidas karistama. Kas tõesti on selle juures kama kaks, milline on konkreetse näokatte tegelik kasutegur?

Nüüd siis on asi niikaugel, et avalikes siseruumides on patrullinud nii terviseameti töötajad kui politseinikud. Lisaks on turvamehed saanud poepidajatelt käsu tagada, et kunded liiguksid kaupluses ringi maskis. Pealinnast jõudis avalikkuse ette juhtum, kuidas turvamehed väänasid maskist keeldunud mehe suisa põrandale pikali.