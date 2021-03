Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa sõnul alustati uue teenuse väljatöötamist selle aasta alguses, kui saadi aru, et ilmselt tuleb teist kevadet järjest juba planeeritud maja ja saalide broneeringud tühistada. Aida väljatöötatud variant ei asenda küll päris üritusi, aga annab mitmele selle kliendile võimaluse oma tööd jätkata. Lahendus ei ole uus ja enneolematu, pealinnas on selliseid teenuseid Noormaa sõnul pakutud juba eelmisest aastast, aga ait leidis, et ka meie maakonnas ja Lõuna-Eestis võiks olla seesugune võimalus.

Pärimusmuusika aida korraldusjuhi Silja Liivamägi sõnul on mitme üritusega tehniline pool läbi mängitud ja saavutatud enesekindlus, et olla abiks neile, kel ise seesugust kvaliteetset tehnikat, kiiret internetiühendust ja oma ala professionaale võtta ei ole. "Õnneks on aidas ka piisavalt ruumi, et saame silmas pidada kõiki nõudeid, mis hetkel inimeste liikumisele ja omavahelistele kontaktidele kehtivad," lisas Liivamägi.