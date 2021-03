Sakala sünnipäeva otseblogi. Loe, kuidas leht päeva jooksul valmib

Kui tavaliselt on Sakala sünnipäeva tähistanud tordi ja koosviibimisega ning juubeliaastatel kutsunud peole ka oma lugejad ja sõbrad, siis seekord ajastu pidustusi ei luba ja enamik kollektiivist töötab kodukontoris. Siiski teeb Sakala toimetus sel puhul ülevaate reporterite, toimetajate, korrektorite ja fotograafide tööpäevast ning avab lugejatele veidi ajalehe valmistamise telgitaguseid.

Sakala on Viljandi maakonna ajaleht. See on suuruselt kolmas kohalik leht Eestis ja Viljandimaa loetavaim päevaleht.