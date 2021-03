Linnavalitsus otsib täiskasvanutele ja lastele tugiisikuid ja abistajaid

Mullu oktoobris käis Viljandis tugiisikuid koolitamas Ivica Mägi, kes on nõu andnud sadadele peredele ja õpetajatele kogu Eestist. Ta rääkis, et õpetaja, pere ja terapeudi kõrval on tugiisik abi vajavale lapsele justkui neljas tabureti jalg, aga ta ei asenda ühtegi neist. FOTO: Elmo Riig