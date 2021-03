«Ta tuleb» on Johansoni neljas raamat, varem on ilmunud romaanid «Läbikäidavad toad» (2015), «Atlantis abajas» (2016) ja «Hundirada» (2018). Et tunneme teineteist juba pikka aega ja oleme Sakalas isegi tööruumi jaganud, siis teietama ei hakanud.