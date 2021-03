See on üldsusele juba selgeks saanud, miks on tähtis vähendada jäätmete teket ja oma prügi sortida. Digimaailmas tekkivat prahti küll silmaga ei näe, kuid see kahjustab samuti keskkonda ja põhjustab kliima soojenemist. Et jätta digitaalses maailmas tegutsemisest maha võimalikult väike ökoloogiline jalajälg, tuleks ka seal käituda vastutustundlikult.