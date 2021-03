Hallistes paiknevas Mulgi Häärberi hooldekodus on olnud paar nädalat maakonna suurim koroonakolle. Eelmisel neljapäeval sealt haiglasse viidud patsiendid olid nii raskes seisus, et haigla palus prokuratuuril alustada Mulgi Häärberi tegevuse suhtes uurimist. FOTO: Elmo Riig

Kui kiirabi neljapäeval Halliste hooldekodusse jõudis, avanes seal vaatepilt, mis pani Viljandi haigla pöörduma politsei poole, et saaks selgeks, kas hooldekodu on jätnud hoolealused abitusse seisu. Kiirabi leidis hooldekodust kolm klienti, kes olid üliraskes seisus ja on nüüdseks surnud.