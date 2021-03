Koroonatalve nädalavahetustel ajas Holstre-Polli parkla üle ääre

Vabaajakeskuse juhataja Tarmo Arak rääkis, et hooaeg alles kestab. "650 meetri pikkune kunstlumerada on veel täies hiilguses, täna kella 1 ajal öösel sain valmis. See on kenasti sõidetav," rääkis ta. Kehvemate matkasuuskadega saab veel keskuse metsaalustel pikematel radadel sõita.

Suusahuvilisi on Araku sõnutsi olnud tänavu väga palju, isegi mitu korda rohkem kui tunamullu, mil ka lund jagus. Oma osa suures sportimishuvis on tema arvates just sellel, et koroonaviiruse tõttu ei ole rahvas pääsenud Austriasse, Slovakkiasse või Soome suusatama, samuti on olnud piiratud muud vaba aja veetmise võimalused. "Eriti palju on olnud sportijaid nädalavahetustel," kinnitas ta.