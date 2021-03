Kohtumine algas tempokalt ja mõlemad naiskonnad tekitasid kohe mängu alguses mitmeid häid võimalusi, mida väravateks realiseerida ei suudetud. Esimesel poolajal oli mänguline ülekaal Tuleviku naiskonna käes ja 25.minutil kulmineerus see ka väravaga. Hea pressinguga suutis Teisi Toomsalu vastaselt nende karistusalas palli võita ja selle väravasse toimetada. 1:0 seisuga esimene poolaeg ka lõppes.

Teisel poolajal eksperimenteeris Tuleviku naiskond positsioonidega ja see andis kohe tunda ka mängupildis. Tammeka sai rohkem mängu sisse ja haaras kohati initsiatiivi. Kuigi mäng käis suuresti keskväljal, said külalised paaril korral ohtlikult rünnakule. Korra tabati väravaraame ja mitmel korral sekkus otsustavalt Tuleviku väravavaht Angela Sööt. Võimalusi oli ka kodunaiskonnal, kuid väravavõrgud rohkem ei sahisenud ja Teisi Toomsalu 25.minuti värav jäigi mängu ainsaks

Peatreeneri kommentaar

Sarnaselt eelmise mänguga tõi peatreener Sergei Vassiljev ka sel korral välja, et vajaka jääb realiseerimisest. See vajab veel parandamist. Esimesel poolajal oli kolm sellist olukorda, millest pidanuks värava lööma, üks neist viielt meetrilt. Aga võrreldes eelmise mänguga on edasiminekut näha ja suures plaanis olid tüdrukud tublid,” kõneles Vassiljev.