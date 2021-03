Tundub, et arvutimure on seekordseks distantsõppeajaks laias laastus lahenduse leidnud ja vajalikud seadmed hangitud. Siiski on harjumatu mõelda, et arvuti peab tunnitöö tegemiseks olema ka teise klassi lapsel. Kui peres juhtub olema kaks või kolm last ja vanemad teevad kaugtööd, tähendab see lausa viit arvutit ning muidugi igaühele oma nurgakest, et saaks vajaduse korral valjul häälel töö- või kooliasju ajada.