​Lõhavere linnuse ümbruses on riigimetsa majandamise keskuse (RMK)​ andmetel kavas raietööd kasvava riigimetsa 1,2 hektari ulatusel asuval vana ja raieküpse metsa ribal. RMK hinnangul kasvab seal kõrgendatud avaliku huviga mets, seega on keskus andnud alates plaani väljakuulutamisest 21 päeva, et kohalikud saaksid metsa raiumise asjus kaasa rääkida. Inimestel on võimalik 7. aprillini arvamust avaldada eeskätt avaliku huviga metsaala ulatuse ja paiknemise, mõne metsaalal asuva objekti säilitamise, raietöödeks sobiva aja või raietööde järel kasvatatava noore metsa puuliikide kohta.