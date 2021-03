Linn jagas riikliku lisarahastuse huvitegevuse toetuseks laiali

«Sellest on meile väga suur abi, arvestades et linna poolt muid toetusi meile pole,» tõdes laevamudelismi ringi juhendaja Olle Järvekülg.

Küsimusele, mismoodi sellest õppeaastast iseseisvalt toimetav klubi seni hakkama on saanud, vastas Järvekülg, et ikka omade jõududega. «Õpilasi on palju, 27 on neid nimekirjas. Nemad maksavad õppemaksu samamoodi nagu spordikoolis ja huvikoolis. Sellega saame kommunaalid lahedalt ära maksta. Lisaks on meil toetajaid nii lapsevanemate, vilistlaste kui firmade hulgas. Jääb ka väheke materjalide peale,» rääkis ta.