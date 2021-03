Osaühingu Elductum juht Karl Koppel tõdes, et ilma valdade toetuseta ei oleks võimalik teenust pakkuda, sest väikse tegijana saab ta kauba tihti kallimalt kätte kui suured ketid oma poodides välja müüvad. Ettevõtte müügikäive on suhteliselt väike, aga sõidetav kilometraaž suur. Koppel nentis, et toetuste suurendamist on tulnud aeg-ajalt paluda, sest ettevõtte põhikulud on tasapisi kerkinud.