Viljandi avatud noortetuba kutsub üles noori õue aega veetma

Noortetoa juhataja Ege Enoki sõnul teeb noortekeskus üleskutseid selleks, et igaüks leiaks päeva jooksul aega ja motivatsiooni, et minna õue ja keskkonda vahetada. "On oluline end tuulutada ning anda ajule ja silmadele puhkust, sest liikumine on üks lihtsaimaid viise oma enesetunde tõstmiseks ja hoidmiseks," ütles Enok.

Noortekeskus ärgitab järgmisel nädalal noori õues kas midagi leidma, millelegi tähelepanu pöörama või lihtsalt liikuma. "Noorte digikoolipäev võib venida kohati väga pikaks ning pärast seda on puhkus ekraanidest hädavajalik," ütles linnavalitsuse haridus- ja noorsootööspetsialist Vilja Volmer Martinson, "Mul on hea meel, et VANT on ka mulle kui lapsevanemale appi tulnud, pakkudes välja tegevusi, millega saan oma distantsõppijat õue minema motiveerida."

​Samas paneb noortekeskus südamele, et ka väljas tegutsedes tuleb järgida Covid-19 viiruse tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tulenevaid reegleid.

Esmaspäevast, 22. märtsist kuni 22. aprillini kestab ka ratta- ja kõnnikilomeetrite kogumine. Siis tuleb iga päeva õhtul täita veebivorm, et info läbitu kohta noortekeskusesse jõuaks.

​Noortekeskuse õueülesannete hulgas on ka keskkonnale pai tegemine ja prügi korjamine, loodusest kiiksuga asjade leidmine ning linnaruumi detailide märkamine ja nende pildistamine.

Lisaks on noortekeskus välja töötanud tiheda programmi, et aidata noortel mõtteid koolist ja viirusest eemale saada. Esmaspäeviti tegeldakse noorteinfoga, teisipäeviti on liikumispäev, kus jagatakse nõuandeid video teel ning kolmapäeviti oodatakse noori mõtlema keskkonnale. Neljapäeviti on võimalus tutvuda inspireerivate inimestega, kes noortekeskuse Instagrami konto üle võtavad, reedeti tutvustab Viljandi avatud noortetoa vabatahtlik Prantsusmaad ning laupäeviti saab Claraga meisterdada.