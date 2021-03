Töötukassa tahab jagada 38 miljonit eurot töötasude hüvitamiseks

Töötukassal on varasematest toetustest alles 38 miljonit eurot, millega plaaniti aprillis maksta toetust piirangutest enim kannatada saanud tööandjatele. Valitsuse koostatud lisaeelarve võimaldab toetuse saajate ringi oluliselt laiendada ja tingimusi muuta. Valitsus on lubanud toetuseks eraldada 102 miljonit eurot, töötukassa panustab 38 miljoni euroga.

Hüvitist saab taotleda tööandja, kelle käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50 protsenti võrreldes perioodiga 2019. aasta detsembrist kuni 2020. aasta veebruarini või 2020. aasta teise poole keskmise käibega. Seega on võimalus abi saada ka ettevõtetel, kes alustasid tegevust 2020. aastal. Oluline on, et ettevõtte suhtes poleks algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning ettevõttel pole maksuvõlgu või need on ajatatud.