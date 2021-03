Viljandi haigla juhatuse liikme Mart Kulli teatel oli eile haiglas kümme COVID-19 patsienti ja nad kõik on selleks loodud koroonaosakonnas, kuid terviseameti korralduse kohaselt on haigla sel nädalal oluliselt suurendanud COVID-19 patsientide ravimise suutlikkust ja ollakse valmis uute haigete saabumiseks.

Kui eelmisel aastal loodi Viljandi haiglas COVID-19 patsientide osakond, siis oli seal alla kümne voodikoha. Jaanuaris suurenes see 14-ni ning nüüd on voodikohti 26. Haigla kinnitusel ollakse valmis neid veel lisama. Viljandi haiglas kokku on tavaolukorras 148 voodikohta.

Põhja-Eesti meditsiinistaabist on toodud Viljandi haiglasse ravile mitu patsienti ning teistest Lõuna-Eesti maakondadest on haigeid siia toodud varemgi. Nakatunuid on Viljandimaal viimastel päevadel rohkem juurde tulnud ka Viljandimaal ning neljapäeval teatas terviseamet maakonnas koguni 49 uuest nakkusjuhust.