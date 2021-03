Andres Sutt tõdes, et seni oli meil olukord, kus riigil on rahvastikuregistris inimeste kontaktandmed olemas, aga puudub võimalus neile isegi eluliselt vajalikku infot edastada, kui ta pole oma eesti.ee postkasti edasi suunanud. Uuendatud määrusega muutub suunamine automaatseks, et teave nagu näiteks kutse vaktsineerimisele või teavitus juhtimisõiguse aegumisest jõuaks inimesteni lihtsamini ja kiiremalt.