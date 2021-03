Viljandimaa koroonakõver on tõusuteel, lisandus 49 nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1536,8 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud analüüside koguarvust on 20 protsenti.

Ööpäeva jooksul manustati 5443 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 150 844 inimesele, kellest 53 987 on saanud mõlemad doosid. Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 150 844 inimesele, kaks doosi on saanud 53 987 inimest.