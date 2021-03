Taotlusvoorud toetuse saamiseks kuulutati välja veebruari alguses ning taotlemise tähtaeg oli 20. veebruar. "Meie ametile teeb rõõmu, et nii mitmed erinevad organisatsioonid tahavad ja suudavad rikastada Viljandi laste tegevuspõldu ning seeläbi muudavad Viljandi väärtuslikuks elukohaks," ütles haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie. "On oluline, et järeltulev põlvkond mõistaks ja suudaks praegusest paremini hinnata loodusressursse ning samuti rakendada kaasava hariduse filosoofiat huvihariduses."