Et lasteaed saaks esmaspäeval koolis tööd alustada, aitab mõni lapsevanem nädalavahetusel veel kolida, koroonapiirangute tõttu suuremaid talguid ei tehta. Kolga-Jaani kooli direktori Hasso Kukemelgi sõnul on lasteaia tarbeks kohandatud neli ruumi, kaks mõlemale rühmale. «Lasteaed kolib sisse koroonaarvestusega – hästi väikse lastearvuga. Kel oli võimalik lapsi koju jätta, jättis nad koju,» rääkis Kukemelk ja täpsustas, et muidu on kahes rühmas 36 last ning rühmad ka täis.