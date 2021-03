Mait Allas: veel üks kuju, mis külmaks ei jäta

VILJANDI VALLAVALITSUSE plaanitav tagumikuga käsi. Kas see on odav suhte- ja mainekujunduskampaania või hoopiski sügavamõtteline kunst? Kas me suudaksime ilma skulptuurita elada? Milline peaks olema avalikku ruumi paigutatav kunst? Just need küsimused tekkisid minu peas selle kuju kavandamisega seoses.