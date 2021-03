Viljandi linnavalitsuse hangete peaspetsialist Kaidi Braun täpsustas, et taotlejaid on neli, kuid kaks neist on ühistaotlused, kus on koos mitu ettevõtet. Hanke tingimuste kohaselt tuleb mälestusmärk luua peatöövõtu meetodil. See tähendab, et ühelt töövõtjalt ostetakse kõik tööd, peatöövõtja koordineerib kõikide tööde korraldust ja ajakava ning kannab lepingu täitmise vastutust. Braun möönis, et protsess on üsna pikk ning pakkumuste hindamiseni on veel pikk tee.