Viljandi linnaraamatukogus pole laenutuste hulk näiteks möödunud aastaga võrreldes vähenenud, pigem isegi vastupidi: kuus tehakse keskmiselt 14 500 laenutust. Kolmapäevase seisuga on märtsis tehtud juba üle 8000 laenutuse, nii et see arv on praegu kindlalt tõusuteel.