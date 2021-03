Huvikoolid lahendavad olukorda mitmel moel: õpilastele iseseisva töö andmisega, õppetöö juunisse lükkamisega, aga ka näiteks õhtuste või laupäevaste tundidega, et vanemad saaksid lapsi kõrvalt juhendada. Viljandi taibukate teaduskool on aga linnavalitsusega kooskõlastanud projekti, et kooli vabatahtlikud saaksid hakata distantsõppega hädas olevaid algklassilapsi mentorluse korras juhendama.