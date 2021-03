Vaktsineerimine edeneb visalt

Perearst Henn Sepp sai eelmisel nädalal vaktsineerida oma nimistu 30 riskirühma kuuluvat inimest, kes oma järgmise süsti saavad 1. aprillil. Millal saabub lisakogus vaktsiini teiste patsientide tarvis, polnud arstil kolmapäeva ennelõunal veel teada. Et vaktsiini on esialgu maakonna perearstidele saadetud väga tagasihoidlikus koguses, siis pole arstil ka raskust vaktsineeritavate leidmisega. "Oma nimistu inimesi me ju teame ja kõigepealt saavad vaktsiini riskirühma kuuluvad," selgitas Sepp.