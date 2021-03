Suure-Jaani koguduse vaimuliku Hedi Vilumaa sõnutsi seisab ees väga mastaapne töö, esmalt tuleb restaureerida katusekonstruktsioonid ja proteesida talad. Katus toetub keskaegse kiriku müüridele ning talade otsad on müüri sees, aga sajandite jooksul on puit mädanenud. Hedi Vilumaa sõnul tehti 2019. aastal kooriruumi katusel avariiremonditöid, sest olukord oli nii halb, et vesi jõudis alla altariruumi.​