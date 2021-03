​Konkursi võitja, Pallase skulptuuriosakonna juhataja abi Rasmus Eist rääkis, et idee teha skulptuur käest, mis lõpeb jalgadega, tuli tal töötegemise käigus juhuslikult. "Hakkasin kavandeid mõtlema ja mul oli neid päris palju. Tuuseldasin neid vaikselt käega, siis vaatasin tükk aega oma kätt ja mõtlesin, et okei, see võib kuidagi nagu olla," meenutas ta. Eisti sõnul sümboliseerib see kahe sõrmega tehtav žest inimest ja liikumist vormis. "Mõtlesin, et oleks hästi tore, kui sellel oleks ka jalad all."