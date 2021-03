Linnavalitsus otsib mõisapargi teede ehitajat ja valgustite paigaldajat

Märtin selgitas, et eesmärk on korrastada mõisapargi kõnniteed ja tulevase spaahotelli juurde viiv tee. "Praegune asfaltkattega kõnnitee on vana ja amortiseerunud ning vajab uuendust. Uus lahendus näeb ette, et kõnnitee tuleb graniidist kivikattega," rääkis abilinnapea. Samuti on plaanis sinna paigaldada kaheksa viiemeetrist valgustit.