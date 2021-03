Presidendi kultuurirahastu ootab sotsiaaltööpreemia kandidaate

Täna tähistatakse rahvusvahelist sotsiaaltööpäeva, mis on sel aastal pühendatud inimestevahelisele solidaarsusele. Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi sõnul oleme solidaarsust ja just sotsiaalvallas tegutsejate pingutust viimase aasta jooksul aina enam vajanud ja õnneks ka näinud ja kogenud.

"Näiteks vanemaealiste heaolu on saanud tugeva löögi ja hooldekodud on pidanud hakkama saama keeruliste väljakutsetega. Paljud vanemaealised on pidanud toime tulema üksildusega, vajanud abikätt tegevustes, mis enne pandeemiat tundusid nii enesestmõistetavad. Kannatada on aga saanud paljude teistegi vaimne, füüsiline ja majanduslik heaolu ning turvatunne," rääkis Kaljulaid. "Sotsiaaltööpreemia annab võimaluse tunnustada neid inimesi ja organisatsioone, kes ei ole jäänud abivajadusele pealtvaatajaks, vaid hoopis appi tõtanud – olgu siis jõu või nõuga," lisas ta.