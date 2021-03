Gümnaasium soovib klassidesse soetada suured puutetundlikud ekraanid

Gümnaasiumi direktori asetäitja Juhan-Mart Salumäe rääkis, et praegu on klassiruumides nutitahvlid, millele kuvatakse pilti läbi projektori, aga et projektorite kasutusrent lõpeb augustis, proovitakse uut lahendust. "Soovime hankida täismõõtmetes iseseisvaid ekraane, mis ei sõltu projektoritest. Kui seni on tahvlid sõltunud nutipliiatsitest, siis uued ekraanid on täiesti iseseisvad ja puutetundlikud."