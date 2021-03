Põnevusduell: Tulevik avas hooaja võiduga Kuressaare üle

«Sport on emotsioonide mäng. Ma arvan, et nii pealtvaatajad arvutite taga kui mängijad kui staff – saime korraliku emotsiooni. See ongi ju tegelikult sport ja jalgpall,» lausus Tuleviku peatreener Jaanus Reitel mängujärgses intervjuus. «Keegi ei taha hooaega kaotusega alustada. Ilus algus, nüüd peab siit edasi minema.»