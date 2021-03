Praeguses olukorras, kus üks agressiivne viirus on leidnud tee kõikidesse maailma riikidesse, võimegi nentida, et selle eksistents on tõsiasi ja peame paratamatult sellega silmitsi seisma. Seetõttu pole kuigi viljakas jääda arutama, kas tekkinud olukord on hea, halb või lausa katastroofiline. Küll aga peame otsima süvenenult vastust küsimusele, mida me saame teha selleks, et kohaneda ja tulevikus niisuguseks olukorraks paremini valmis olla.