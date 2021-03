Linnavalitsus otsustas toetada filmi "Kuulsuse narrid" võtteid Viljandis

Viljandi linnapea Madis Timpson sõnas pressiteate vahendusel, et Viljandi on väärt kohta Eesti mängufilmide reas ning viljandlased väärt häid emotsioone ja elamusi. "Viljandi vajab praegusel keerulisel ajal midagi, mis tooks eeskätt meie elanikesse positiivsust ja ma arvan, et ühed filmivõtted seda kindlasti teevad," ütles Timpson. "Ma imestan, et siiamaani on igasugused filmivõtted kaunist Viljandist mööda jooksnud."

Timpson nentis, et sellest võidavad kindlasti ka Viljandi linn ja siinsed ettevõtjad. "Filmi valmimisega kaasneb pressikajastus, reklaamikampaaniad ja võimalikud esilinastused, mis Viljandi turundamisele kaasa aitavad. Samuti saabuvad linna professionaalsed filmi tootmisega seotud inimesed, kelle töökohaks saab Viljandi ja kes siin võtete perioodil aega veedavad," ütles ta. "Loodetavasti on see ka inspiratsiooniks teistele filmitegijatele ja Viljandi kinnistub filmikaardile."

Osaühingu Taska Film produtsent Kristian Taska sõnul on komöödia "Kuulsuse narrid" märksõnadeks ilus suvi, nostalgiline õhkkond, kaunis ajalooline linn –need kõik kirjeldavad just Viljandit. "Viljandi oma aedade, tänavate, järve ja inimestega annab sellele filmile just õige kohataju," ütles Taska. "Valmiv film, millel on kõik eeldused saada armastatud, palju vaadatud ja tihti esitatud linateoseks, aitab kindlasti kinnistada Viljandi kuvandit kui eestlaste sisekuurorti ja mõnusat suvist peatuspaika."

Linnavalitsus rahastab ettevõtmist 2021. aasta eelarve turunduse realt. Linna ja osaühingu Taska Film vahel sõlmitakse leping, mille aluseks on filmitegijate esitatud turundusplaan, kust selgub, millised on need kanalid, kus Viljandi linna esitletakse, ja muud turundustegevused.

Filmi produtseerivad Taska Film OÜ ja Apollo Film Productions. Režissöör on Ain Mäeots.

"Kuulsuse narrid" on esimene osa Eduard Bornhöhe 1892. aastal ilmunud satiirilisest jutustusest "Tallinna narrid ja narrikesed".