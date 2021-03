Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Lille sõnul ei püüdnud maskita inimesed nädalavahetusel politseinikega maski kandmise nõude teemal diskussiooni alustada, vaid võtsid maski vastu ja panid selle ette. "Vabadusvõitlusega ei tegeldud. Kaasa aitab meile ka see, et ehkki kauplus on avalik ruum, on selle omanikul õigus maskita inimese teenindamisest keelduda, kui sellest on teada antud," rääkis Lill.