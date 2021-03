"Praegusele olukorrale otsa vaadates ei näe me võimalusi, et 1. mail saaks mitme tuhande osalejaga jooksu korraldada," selgitas suurjooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson.

​Jooksu juhendis on registreerijaid informeeritud, et sel aastal on võistlusel kaks tõenäolist toimumispäeva. Parimal juhul lootsid korraldajad jooksu teha 1. mail, kuid teise kuupäevana pakkusid nad välja 1. augustit.