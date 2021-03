Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi praost Marko Tiitus, kes on ka Viljandi Jaani koguduse õpetaja, ütles, et kirikuvalitsus andis vaimulikele juhised, mis lähtuvad valitsuse ja terviseameti korraldustest. «See on päevselge, et me avalikke jumalateenistusi praegu pidada ei saa,» lausus Tiitus. «Küll aga on lubatud pidada kiireloomulisi ja eraviisilisi talitusi, nagu matused, armulaud ja ristimised. Need toimuvad privaatselt või matuste puhul lähedaste ringis. Jälgitakse kõiki ettevaatusabinõusid, kantakse maske või visiire ja hoitakse 2 + 2 vahemaad.»