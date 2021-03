Igal aastal välja antava parima ettevõtja preemia saanud Priit Kallas ütles Sakalale, et tunnustus tähendab talle palju. «Ühelt poolt on uhke tunne, et on märgatud seda, mida me teinud oleme, ja teisalt on see signaal ka kõigile teistele, et sellises väikses kohas Viljandimaal on võimalik teha suuri asju,» ütles ta.