«Mulgi vallavolikogu töökord ei näe ette elektroonilisel teel koosoleku pidamise võimalust,» teatas volikogu esimees Arvo Maling ja lisas, et tema isiklikult ei poolda sellist segavarianti, kus mõned poliitikud tulevad istungile kokkulepitud saali ja mõned poliitikud osalevad arvuti kaudu. Et praegu on selline kogunemine reeglite järgi peaaegu võimatu, jätab Mulgi vald märtsis istungi ära ja püüab koguneda aprillis.