Jüri Soovik on Viljandimaa turvalisuse eest väljas olnud 40 aastat. Viimase kolmandiku sellest on ta olnud maakonna päästepiirkonna eesotsas. Selle aja jooksul on tuletõrjujatest saanud päästjad ja kogu organisatsioon läbi teinud suured muutused. Muutunud on ajad, muutunud on inimesed. Õnnetused paraku pole kuhugi kadunud.