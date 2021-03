Et homme, 14. märtsil, kirjanik Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval tähistatakse emakeelepäeva ning sel aastal on Abja-Paluoja soome-ugri kultuuripealinn, uuris Sakala temalt, kuidas on eesti keel kujunenud selliseks, nagu see praegu on, kuidas need keelepuu oksad ikkagi hargnema hakkasid ning mis saab tulevikus.