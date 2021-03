Kolm aastat Viljandis ja Harjumaal kestnud katsetamise järel teatas Viljandi pakirobotite looja ja tootja Cleveron, et toob müügile uue erapakiautomaadi ja rajab üle Eesti võrgustiku, kuhu saavad kaupa tuua kõik soovijad e-toidupoodidest kullerifirmadeni. Arendamisel on ka toidu- ja tavakappide pakiautomaat, mis on mõeldud kortermajadesse.