«Meie eesmärk on võimalikult hästi ja võimalikult kõrgetele kohtadele mängida,» ütles Tuleviku esindusmeeskonna peatreener Jaanus Reitel. «Võib öelda, et meil on iseseisva klubina tegutsemise aja kõige tugevamad leegionärid koosseisus. Pealegi on meie treeningute intensiivsus varasemast palju suurem ja soorituste tase palju parem.»