KUNAGI OLI käibel fraas, et pätid on miilitsast alati kaks sammu ees. Kui püüda seda praegustesse oludesse tuua, võiks öelda, et viiruste loojad on küberturvalisuse loojatest alati sammu võrra ees – ega muidu kaasaks lukutootjad tootmisprotsessi ka murdvargaid. Võib öelda ka seda, et COVID-19 on meie piirangutest kaks sammu ees. Nenditakse ju, et viiruse peiteaeg varieerub ja võib ulatuda kahe nädalani. Piltlikult öeldes on üks nädal üks samm.