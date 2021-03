Tarvastu gümnaasiumi staadioni ehitamiseks korraldatud hankekonkursil osales seitse firmat ning kõige odavama pakkumise tegi ja hanke võitjaks tunnistati aktsiaselts YIT Eesti. Viljandi vallavanema Alar Karu sõnul on valla seisukohalt hea, et just see ettevõte suutis teha kõige odavama pakkumise, sest vallal on temaga koostöökogemus Heimtali staadioni ehitamisest. «Peab tunnistama, et ehitus oli hästi organiseeritud ja läbimõeldult ellu viidud,» ütles Karu.