Jäätmefirma müüs kliendile prügikasti, mida pole olemas, ja pani lepingusse teenuse, mida ta ei paku

Neljapäevases Sakalas ilmus artikkel sellest, et Soomaa rahvuspargiga piirnevate külade elanikud on huvitatud oma pakendijäätmete äraandmisest, kuid jäätmete äraveoga tegelev aktsiaselts Eesti Keskkonnateenused ei taha seda teenust neile pakkuda, tuues põhjenduseks, et neil seda kohustust ei ole, teeolud on halvad ja prügi liiga vähe. Artiklis mainis Soomaa elanik Rait Parts, et ettevõte oli talle mullu müünud pakendikonteineri.