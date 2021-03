Keskkonnaameti metsaosakonna peaspetsialist Kristjan Ait rääkis, et sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus esitas keskkonnaametile Soomaa rahvuspargi riigimetsas lubatud raiete kohta vaide, mida keskkonnaamet ei rahuldanud. Ühtlasi esitas Keskkonnateabe Ühendus Tallinna halduskohtule taotluse raiete peatamiseks esmase õiguskaitse rakendamiseks. Halduskohus rahuldas jaanuari lõpus esmase õiguskaitse taotluse, kuid keskkonnaamet vaidles otsusele vastu. Kohus tühistas esialgse õiguskaitse 25. veebruaril, mis tähendab, et pooleli jäänud raie on taas lubatud.