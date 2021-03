Viljandi patrullitalituse juht Silver Simuste rääkis, et politseinikud hoidsid kolmapäeval viie tunni vältel silma peal linnaliiklusel, et tuvastada, kas ja mille vastu kohalikud autojuhid eksivad.

Paari tunniga sai selgelt, et suurim mure Viljandi liikluses on roolimobiilikud – neid tabati suisa 39. Simuste sõnul on helistamise kõrval kahetsusväärselt igapäevaseks saanud olukorrad, kus autojuht sõidu vältel pühendunult lühisõnumit kirjutab või sotsiaalmeedias surfab. "See tähendab, et märkimisväärse hulga autojuhtide tähelepanu on roolis hajunud ning liiklusohtlikke olukordi tekib mitu korda rohkem, kui nad ise telefoni silmitsemise kõrvalt tähelegi suudavad panna," rääkis ta.